V streljanje vpletene tri osebe. Policija išče morebitne priče

Policija je sporočila podrobnosti o včerajšnjem streljanju na Goriškem. Policijska uprava Nova Gorica je bila ob 17. uri obveščena o streljanju na Rejčevi ulici v Novi Gorici, v katerem je bilo udeleženih več oseb. Takoj po prijavi so bile na omenjeni kraj napotene policijske patrulje in kriminalisti novogoriške policijske uprave, vendar na kraju ni bilo nikogar, v dogodku pa nobena oseba ni bila poškodovana. Po do zdaj zbranih obvestilih je bilo v navedenem dogodku uporabljeno strelno orožje, vpletene pa naj bi bile tri osebe. V tem trenutku še niso bile izsledene.

Intenzivna kriminalistična preiskava okoliščin včerajšnjega varnostnega dogodka na Goriškem še vedno poteka, kriminalisti in policisti pa zbirajo obvestila v smeri sumov storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer poskusa uboja in suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. O vseh do zdaj zbranih ugotovitvah so obvestili tudi pristojne pravosodne organe.



Hkrati prosijo občane, ki bi o dogodku imeli kakršne koli koristne informacije, da to sporočijo na interventno številko 113, anonimni telefon 080 1200 ali pokličejo policiste najbližje policijske postaje. Prav tako pozivajo občane, ki bi imeli morebitne informacije glede poškodovanega osebnega avtomobila znamke Citroen C1 bele barve, ki je povezano z omenjenim dogodkom, da jih sporočijo policiji na zgoraj omenjene telefonske številke.