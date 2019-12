V streljanju na hišni zabavi 13 ranjenih

Kot je pojasnil vodja čikaških policistov Fred Waller , se je incident v mestu Chicago zgodil okoli 12.35 po krajevnem času. Trinajst žrtev, ki so bile ranjene v streljanju, pa je starih od 16 do 48 let.Zdravstveno stanje štirih je trenutno kritično, ostali so izven smrtne nevarnosti."Ta incident je izviral iz spora, ki se je zgodil na zabavi," je pojasnil Waller.

Po navedbah policije so bili streli odjeknili na treh različnih lokacijah. "Strele je bilo moč slišati v notranjosti stavbe, zaradi česar so začeli ljudje bežati," je orisal začetek dogajanja. Kmalu zatem pa je eden od odhajajočih posameznikov začel streljati še zunaj stavbe. Še tretji udeleženec zabave pa je nato strelno orožje uperil v vozilo, ki je pripeljalo vzdolž ulice."Tako smo imeli tri različne lokacije streljanja, vse v neposredni bližini," je dodal.

Po besedah Wallerja so jim bile v veliko pomoč kamere, ki so ujele zunanje dogajanje. "Za zdaj še ne vemo, kdo je bil tisti, ki je začel streljati na zabavi. Kar zadeva zunanje dogajanje, pa lahko povemo, da sta bila dva različna strelca. Za zdaj kaže na to, da so med odhodom z zabave povsem naključno streljali na ljudi."

Osumljencev za zdaj še niso identificirali. Kot so pojasnili, obravnavajo dva posameznika, za katera predvidevajo, da sta bila vpletena v incident. Eden od njiju je bil v dogodku tudi ustreljen, drugi pa je držal v rokah orožje in so ga že aretirali.

Policija še vedno preiskuje tudi razlog, ki je privedel so spora. Waller je za zdaj izključil le možnost, da bi šlo za mafijski obračun. "Gre za osamljen incident," je še dodal.