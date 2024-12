V streljanju v Kočevju umrl 42-letni moški, 66-letnika pridržali

Na Policiji so potrdili, da so v ponedeljek pozno zvečer prejeli obvestilo, da je bil v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Kočevja najden mrtev 42-letni moški. "Po do sedaj znanih podatkih je ta umrl zaradi poškodbe prizadejane s strelnim orožjem," pojasnjujejo na PU Ljubljana in dodajajo, da so v povezavi z dogodkom odvzeli prostost 66-letnemu moškemu, ki se je nahajal v stanovanju skupaj z umrlo osebo.

Policisti so opravili ogled, ki ga je vodila dežurna preiskovalna sodnica ob navzočnosti dežurne državne tožilke in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Drugih informacij vam zaradi interesa preiskave, ki še poteka, ne moremo podati, so še pojasnili na Policiji.