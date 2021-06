V streljanju v Lokvah vpletena 14- in 16-letnik

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so nam sporočili, da so bili v torek zvečer obveščeni o streljanju v Lokvah.

"Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je okoli osme zvečer skozi Lokve s kombijem peljal 32-letnik iz Novega mesta. V kombiju sta bila še 14-letnik in 16-letnik. Med vožnjo skozi naselje je eden od omenjene dvojice ustrelil proti skupini ljudi – krogla je zadela okno in se ustavila v notranjosti hiše, poškodovan ni bil nihče," je povedal Robert Percs PU Novo mesto.

Metliški in črnomaljski policisti so kmalu po prijavi našli vozilo in pridržali dva osumljenca. Najmlajšega zvečer niso prijeli. V delo so se vključili kriminalisti, opravili ogled kraja in zavarovali sledu. "Po zaključenem predkazenskem postopku bodo vse tri ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti (za kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do pet let)," je sporočil Perc in dodal, da je policijska preiskava sicer še v teku.