V strelskem napadu na šoli v Nemčiji umrl 15-letnik

Po tem, ko sta v sredo v Hamburgu oborožena najstnika s pištolo grozila učitelju, je Nemčijo danes pretresel strelski napad na šoli. Policija v majhnem mestu Offenburg, ki leži na jugozahodu Nemčije, je namreč opoldne prejla več klicev, da se je v tamkajšnji šoli za učence s posebnimi potrebami zgodilo streljanje.

15-letnik je vstopil v učilnico 9. razreda, pristopil do drugega 15-letnika, vanj uperil pištolo in ga ustrelil, poroča nemški Tagesschau. Učenec je utrpel hude telesne poškodbe in čeprav je bila reševalna ekipa na kraju v nekaj minutah, je pozneje v bolnišnici umrl.

Oblasti domnevajo, da je šlo za enega samega storilca, ki je deloval iz osebih motivov, je dejal Thomas Strobl, notranji minister Baden-Württemberga. Policija je dejala, da ni nobenih indicev o političnem ozadju napada. "Storilec in žrtev sta se očitno poznala," so sporočili iz offenburške policije.