V strmoglavljenju letala umrli štirje ljudje, dva sta poškodovana

Kot so sporočili s kazahstanskega ministrstva za izredne razmere, so v nesreči po prvih podatkih umrli štirje ljudje, dva poškodovana pa so prepeljali v najbližjo bolnišnico.

Dvomotorno turbopropelersko letalo znamke Antonov An-26, ki je bilo na poti iz prestolnice Nursultan v Almaty, je izginilo z radarja, nato pa strmoglavilo, poročajo tuje tiskovne agencije.