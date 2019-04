V Svetem Duhu na Ostrem Vrhu umrl motorist

Kot so sporočili iz PU Maribor, so bili včeraj ob 19.14 uri obveščeni, da se je v Svetem Duhu na Ostrem Vrhu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist, ki je zapeljal s ceste.



Na kraj so napotili policiste in reševalci. Prav tako je bil za pomoč aktiviran helikopter. Policisti so z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 63-letni državljan Slovenije vozil motorno kolo po cesti v Svetem Duhu na Ostrem Vrhu, iz smeri Avstrije proti Selnici ob Dravi.

V blagem, preglednem, desnem ovinku, ob rahlem spuščanju navzdol, je zapeljal na levo stran ceste, zatem na levo bankino in od tam v betonski kanal za meteorne vode, kjer je padel z motornega kolesa in se huje poškodoval. Kljub intenzivni prvi pomoči je motorist okoli 20. ure zaradi posledic poškodb umrl.



O zadevi sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Ker je tuja krivda za nesrečo izključena, bo zadeva zaključena s poročilom na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so še sporočili iz PU Maribor.