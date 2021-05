V temi in temnih oblačilih hodil po prometni cesti

Policisti so v petek zvečer obravnavali pešca, ki se je v temnih oblačilih sprehajal po cesti med Jeprco in Kranjem. Policisti so pešcu izročili odsevnik in ga napotili na vzporedne ceste, prav tako so proti njemu uvedli prekrškovni postopek.

Kranjski policisti so v petek pozno zvečer na cesti med Jeprco in Kranjem obravnavali pešca, ki je v temnih oblačilih neoznačen hodil ob vozišču. Dejanje je naznanil voznik, ki je prijavil, da bi vanj skoraj trčil. Policisti so pešca napotili na vzporedne ceste in mu izročili odsevnik. Kot so sporočili s PU Kranj, proti pešcu poteka prekrškovni postopek. Odsevniki FOTO: Shutterstock Pešci so sicer med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci, za nesreče pa niso vedno krivi le vozniki. Policisti namreč ugotavljajo, da se veliko nesreč zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev, zato pešcem svetujejo, naj bodo v prometu vidni – nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost, kot so odsevni trakovi in kresničke. Prav tako pešcem policisti svetujejo, naj upoštevajo prometne predpise, prečkajo cesto na označenih prehodih za pešce, hodijo po pločnikih oziroma ob levem robu vozišča v smeri hoje in poskusijo predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.