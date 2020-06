V Tepanju trčili osebni vozili, ena oseba hudo poškodovana

Ob 15.45 sta v Tepanju, občina Slovenske Konjice, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Slovenske Konjice in PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatorja vozil in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Slovenske Konjice so eno poškodovano osebo prepeljali v celjsko bolnišnico.