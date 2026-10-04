V Tivoliju dva ropa v enem večeru: policija išče moškega in žensko

V petek zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni o dveh ropih na območju Tivolija. V prvem primeru je po do sedaj znanih podatkih do oškodovanca pristopila storilka in odšla sta na sprehod v park. Do njiju je pristopil storilec, ki je imel v roki teleskopsko palico, s katero je oškodovanca udaril. Nato sta storilca od njega zahtevala, da jima izroči vse, kar ima pri sebi. Ukradla sta mu mobilni telefon.
Oškodovanec je bil v dogodku poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
V drugem primeru pa sta osumljenca na območju Tivolija pristopila do oškodovancev. Osumljenka naj bi v roki imela oster predmet, osumljenec pa kovinsko palico. Oškodovancema sta zagrozila in jima ukradla mobilna telefona in denar. V dogodku naj ne bi bil nihče poškodovan.
Policisti iščejo moškega in žensko
Policija išče moškega, starega okoli 20 let, visokega 185 cm, športne postave. Oblečen je bil v športno jopo Nike, kratke oprijete hlače ter športne čevlje z debelejšim podplatom.
Tudi ženska je bila stara okoli 20 let, visoka okoli 165 cm, močnejše postave. Oblečena je bila v brezrokavnik.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Vse, ki bi karkoli vedeli o opisanih dogodkih, storilcih ali so v petek zvečer na območju Tivolija opazili osebe, ki bi lahko bile povezane z dogodkoma, prosijo, da informacije sporočijo Policijski postaji Ljubljana Center na (01) 475 06 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
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