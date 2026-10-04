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Črna kronika

V Tivoliju dva ropa v enem večeru: policija išče moškega in žensko

Ljubljana, 04. 10. 2026 10.49 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
U. Z. K.
Tivoli

Ljubljanski policisti so v petek zvečer obravnavali dva ropa na območju Tivolija. V obeh primerih sta bila na delu moški in ženska, oborožena s teleskopsko palico oz. z ostrim predmetom. V prvem incidentu je bila ena oseba poškodovana. Policisti iščejo priče, ki bi jim pomagale priti do storilcev.

V petek zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni o dveh ropih na območju Tivolija. V prvem primeru je po do sedaj znanih podatkih do oškodovanca pristopila storilka in odšla sta na sprehod v park. Do njiju je pristopil storilec, ki je imel v roki teleskopsko palico, s katero je oškodovanca udaril. Nato sta storilca od njega zahtevala, da jima izroči vse, kar ima pri sebi. Ukradla sta mu mobilni telefon.

Oškodovanec je bil v dogodku poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V drugem primeru pa sta osumljenca na območju Tivolija pristopila do oškodovancev. Osumljenka naj bi v roki imela oster predmet, osumljenec pa kovinsko palico. Oškodovancema sta zagrozila in jima ukradla mobilna telefona in denar. V dogodku naj ne bi bil nihče poškodovan.

Policisti iščejo moškega in žensko

Policija išče moškega, starega okoli 20 let, visokega 185 cm, športne postave. Oblečen je bil v športno jopo Nike, kratke oprijete hlače ter športne čevlje z debelejšim podplatom.

Tudi ženska je bila stara okoli 20 let, visoka okoli 165 cm, močnejše postave. Oblečena je bila v brezrokavnik.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Vse, ki bi karkoli vedeli o opisanih dogodkih, storilcih ali so v petek zvečer na območju Tivolija opazili osebe, ki bi lahko bile povezane z dogodkoma, prosijo, da informacije sporočijo Policijski postaji Ljubljana Center na (01) 475 06 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
04. 10. 2026 12.10
Janšarija se utaplja v kriminalu.
Odgovori
-1
1 2
OutlawJJ
04. 10. 2026 12.09
Matoz kje si? Spiš na lovorikah?
Odgovori
+1
1 0
Borec21
04. 10. 2026 12.09
Gdpr določa da ne smeš snemat javnega pločnika ko pride do ekscesa pa najptej kje imate kamere? Tale gdpr je totalno sranje
Odgovori
-1
0 1
kala 09
04. 10. 2026 12.05
Ljubljana ratala katastrofa.
Odgovori
-1
1 2
štajerc65
04. 10. 2026 12.04
Vaških straž ne smemo imeti, zdaj pa prosite za podatke o storilcih. Haloo? Lovljenje lumpov je delo policije ne občanov.
Odgovori
+4
4 0
seter73
04. 10. 2026 11.56
si ki bi karkoli videli..., spokajte se na kriticna mesta v civilu in jih polovite..
Odgovori
+6
6 0
Tomaž Hacin
04. 10. 2026 11.56
Ma da ju dobim, se jima ne bo dobro pisalo.
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
04. 10. 2026 11.52
Jure spet krade!
Odgovori
+5
5 0
Nace Štremljasti
04. 10. 2026 11.49
naj vlada uvede obvezno spoved,pa bodo fajmoštri podali informacije kdo krade,potem pa hop cefizelj pa jih bodo polovili ane
Odgovori
-4
2 6
Sandokkan
04. 10. 2026 11.42
Slovenija JE NEVARNA!!!!
Odgovori
+9
11 2
Komet
04. 10. 2026 11.40
Kupite spraj to je najbolje. Ko se ti zdi nevarno ga imaš v zepu pri roki. In ko ga posprejaš ga se okradeš in zbrcaš🤣😂🤣😂
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+9
10 1
Barbato43
04. 10. 2026 11.34
Kar volite 4 x proti..ze dve levicarski v vatko zaviti kokosi sem slisal ,da bodo izkljucno zaradi izreala glasovale proti..ko vprasas kaksni so te zakoni nimajo pojma kaj bodo sploh obkrozile...in takih je na 100ine..vam enostavno ni jasno kaj boste sploh obkrozevali..
Odgovori
+12
14 2
Pamir
04. 10. 2026 11.42
Prispevek je o vsakdanjem kriminalu v janšariji in nesposobni vladi da bi to preprečila.Kokoši, Izrael, kenguruji... nimajo nič s tem.
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-7
2 9
berger 2
04. 10. 2026 11.32
A je skrivnost v kakšnem jeziku sta pa govorila napadalca ??? morda esperanto, ??
Odgovori
+15
15 0
Nace Štremljasti
04. 10. 2026 11.36
ne latinsko,kot včasih v cerkvi
Odgovori
-7
3 10
Borec21
04. 10. 2026 12.10
Daj pare
Odgovori
0 0
jank
04. 10. 2026 11.32
Naša država postaja vse bolj nevarna. Postajamo Texas v UE.
Odgovori
+8
13 5
Primož Rus
04. 10. 2026 11.30
Iskreno nabavil si bom nekaj za samoobrambo......IN SE BRANIL SAM......ker je videt,da te NE BO BRANIL NIHČE DRUG glede na to,kolk mešancev gledam po lj zadnje čase
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+15
15 0
themightyred92
04. 10. 2026 11.30
Nemorem razumet kako.se ljudje pustijo. Pa js se stoučem z njimi. Raje umrem kot da se pustim
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+6
8 2
seter73
04. 10. 2026 11.58
ja sam k te 20 let star mulc brez obcutka in nasmrkan z teleskopko pritisne po nogi si gotov
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+0
1 1
ap100
04. 10. 2026 11.29
občutek svobode in varnosti je neizmeren
Odgovori
+3
5 2
chubba
04. 10. 2026 11.26
Ob takem tempu bo že čez 2 leti normalno, da te dopoldan, ko greš v trgovino nabijejo. Je pa to dobro, ker takrat tudi sodniki in odvetniki hodijo po ulicah in bo slej ko prej iz prve roke eden izkusil to kar ujčkajo.
Odgovori
+11
12 1
jank
04. 10. 2026 11.21
Ali opažate, da se nenormalno v času te vlade povečuje število kriminala, nasilja, ropov, napadov, streljanj... Desničarji so se norčevali iz ministra Pokljukarja, a v njegovem času se kaj takega ni dogajalo v takšnem obsegu in vsaki dan.
Odgovori
-9
4 13
ap100
04. 10. 2026 11.30
se objavlja, sistem javljanja, reagiranja na dogodke ter obveščanja se končno vzpostavlja
Odgovori
+4
5 1
Barbato43
04. 10. 2026 11.31
🤣🤣🤣bodi tiho kr..n levicarski..neverjetno
Odgovori
+2
5 3
Nace Štremljasti
04. 10. 2026 11.37
izgleda da se med seboj poznajo
Odgovori
+1
3 2
čevapgpt
04. 10. 2026 10.59
ko bo folk lahko prosto namlatil roparje brez posledic se bo to nehalo. dokler ima pa tepeni ropar več pravic kot napaden je pa to sizifovo delo, vključno s poročanjem medijev.
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+25
27 2
Podlesničar
04. 10. 2026 11.12
Nišem še slišal, da bi kak ropar prišel s poškodbami na policijo...
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+8
8 0
konotera
04. 10. 2026 11.46
Problem je, ker se spravijo na šibkejše. In šibkejši ne more "namlatiti" močnejšega, zato potem rabi orožjo, npr. pištolo. Potem pa se počasi bližamo ameriki, kar si nihče ne želi.
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+1
2 1
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