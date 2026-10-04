V Tivoliju dva ropa v enem večeru: policija išče moškega in žensko

V petek zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni o dveh ropih na območju Tivolija. V prvem primeru je po do sedaj znanih podatkih do oškodovanca pristopila storilka in odšla sta na sprehod v park. Do njiju je pristopil storilec, ki je imel v roki teleskopsko palico, s katero je oškodovanca udaril. Nato sta storilca od njega zahtevala, da jima izroči vse, kar ima pri sebi. Ukradla sta mu mobilni telefon.

Oškodovanec je bil v dogodku poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V drugem primeru pa sta osumljenca na območju Tivolija pristopila do oškodovancev. Osumljenka naj bi v roki imela oster predmet, osumljenec pa kovinsko palico. Oškodovancema sta zagrozila in jima ukradla mobilna telefona in denar. V dogodku naj ne bi bil nihče poškodovan.