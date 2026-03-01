Naslovnica
Črna kronika

V Tivoliju štirje neznanci od moškega zahtevali denar in ga pretepli

Ljubljana, 01. 03. 2026 08.57 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Denar

Ljubljanski policisti obravnavajo roparsko tatvino, ki se je zgodila v petek zvečer v ljubljanskem parku Tivoli. Neznanci so od moškega zahtevali denar, ko jim ga je ta izročil, so zahtevali še druge predmete, a se jim je uprl. Osumljenci so ga nato pretepli ter peš pobegnili v center mesta. Policija storilce še išče.

Na območju Tivolija so po do sedaj znanih podatkih štiri neznane osebe oškodovancu zagrozile s pretepom ter od njega zahtevale denar. "Ko jim je po dvigu na bankomatu gotovino izročil, so od njega zahtevali še druge predmete, čemur se je oškodovanec uprl in so ga osumljenci pretepli ter pri tem lažje poškodovali," so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. 

Storilci so po dejanju peš pobegnili v smeri centra mesta. "Vsi so bili oblečeni v temna oblačila, obraze so imeli delno zakrite z rutami, govorili so slovensko," so sporočili iz PU Ljubljana. 

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

tivoli ljubljana roparska tatvina

