V Tolminu iz Pološke jame rešujejo 65-letnega jamarja

Možakar se trenutno nahaja približno 50 metrov v globino in približno 100 metrov v dolžino sicer 10.800 metrov dolge in 704 metrov globoke jame, poleg njega pa se nahaja tudi jamarka.

Kot so sporočili novogorišku policisti, so bili okoli pol ene ure popoldne obveščeni, da je 65-letnega jamarja v Pološki jami, ki se nahaja v gori Osojnici nad planino Polog na Tolminskem, obšla slabost.

Po prvih informacijah, ki so jih zbrali policisti, so trije jamarji (dva moška in ženska) v Pološko jamo niso vstopili na glavnem, temveč na drugem vhodu, k se nahaja približno 600 metrov višje.

S strani pristojnih služb so bile na kraj dogodka napotene reševalne ekipe Jamarske reševalne skužbe, ki deluje v okviru Jamarske zveze Slovenije.

Kot so pojasnili policisti, trenutno reševanje 65-letnika še vedno poteka, več podrobnosti o reševanju obnemoglega moškega pa bo znanih kasneje.