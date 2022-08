V Topolšici v Šoštanju je pri podiranju drevesa v gozdu na osebo padlo drevo. Na kraj so prihiteli gasilci PGD Velenje in Topolšica, ki so zavarovali kraj dogodka in ugotovili, da je oseba na kraju nesreče umrla.

Nesreča se je zgodila okoli 17. ure, o dogodku pa so bile obveščene tudi pristojne službe. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock