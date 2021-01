V tovornem vozilu prevažala 15 tujcev

Vozniku in sopotniku so policisti odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli tovorno vozilo. Oba so ovadili zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. S kazensko ovadbo ju bodo policisti privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, so še sporočili s PU Maribor.



Tujce, gre za osem državljanov Egipta, šest Iraka in enega državljana Sirije, so odpeljali v azilni dom, vsi so zaprosili za mednarodno zaščito.