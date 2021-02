V tovornjaku med hrano skrite 9,5 tone konoplje

To je zadnji od več zasegov marihuane v zadnjem času. V začetku februarja so na jugozahodu Maroka odkrili skoraj 9,2 tone konopljine smole. Mamilo je bilo skrito v balah, ki so jih zakopali v pesek. Decembra so na jugu države zasegli več kot tono marihuane, ki so jo tovorile kamele brez spremstva. Dan pred tem so v bližini mesta Laayoune na zahodu Sahare odkrili skoraj dve toni konopljine smole.

V hladilniku tovornjaka so tokrat našli 380 bal marihuane, ki je bila skrita med hrano.

Maroko je eden največjih svetovnih proizvajalcev marihuane. Oblasti sicer zatrjujejo, da ukrepajo proti nezakoniti trgovini, leta 2019 pa so v državi zasegli skoraj 180 ton mamil.