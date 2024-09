V tragični nesreči na Idrijskem umrl 34-letni voznik

34-letni voznik je okoli polnoči vozil iz smeri Idrije proti naselju Vojsko. V levem nepreglednem ovinku je z levim delom vozila zadel strmo skalnato brežino, vozilo pa je nato zapeljalo pod cesto in po približno 15 metrih obstalo na strehi v strugi potoka Nikova. Voznik je ostal ukleščen v vozilu.

Gasilci in reševalci so voznika izvlekli iz vozila in nemudoma pričeli z oživljanjem. Kljub nudenju prve pomoči je 34-letnik na kraju umrl. Dežurni zdravnik je odredil obdukcijo.

Na Severnem Primorskem je v letošnjem letu v prometnih nesrečah umrlo že šest ljudi.