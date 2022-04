V tragični nesreči pri Škofijah umrl 34-letni motorist iz Kranja

Kot so sporočili koprski policisti, se je nesreča zgodila okoli 19. ure. 34-letnik je vozil po levem prometnem pasu hitre ceste iz smeri Bertokov proti Škofijam in v levem ovinku, na delu, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 80 km/h, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s sprednjim desnim delom motornega kolesa trčil v zadnji levi blatnik osebnega avtomobila, ki ga je vozil 33-letni moški iz Kopra.

Slednji je vozil po desnem prometnem pasu v isti smeri. Voznik motornega kolesa je po trčenju zapeljal do varnostne ograje, kjer je padel z motorja čez ograjo in obležal. Motorno kolo je medtem brez voznika najprej po hitri cesti v smeri Škofij drvelo še nadaljnjih 96 metrov in se ustavilo na desnem prometnem pasu.