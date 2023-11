V Trbojah odjeknila eksplozija, stanovanjska hiša se je porušila

Policija je sporočila, da so osebe, ki so bile v hiši, trenutno izven objekta, nihče pa ni telesno poškodovan. Prav tako ni nevarnosti za druge prebivalce.

Na kraju so vse interventne službe, policisti so kraj zavarovali in bodo opravili ogled. Gasilci gasijo požar, ki se je vnel po eksploziji. Po besedah kranjskih gasilcev je gašenje izjemno zahtevno, saj se ne morejo prebiti do vseh delov hiše, ki se je po eksploziji "sesedla sama vase".

Da bi zagotovili nemoteno intervencijo, Policija prosi vse, naj na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini. Vzrok eksplozije je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Nastala je večja premoženjska škoda.