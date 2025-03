V Trbovljah gorela vozila, ognjeni zublji dosegli tudi hišo

Včeraj okoli 23. ure so bili na parkirišču ene izmed hiš na območju Trbovelj v požaru poškodovani dve osebni vozili ter avtodom, požar pa se je razširil tudi na hišo in poškodoval fasado ter del ostrešja.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali območje. "V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode," so sporočili ljubljanski policisti.