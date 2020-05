V Trbovljah pogrešan 40-letnik

Trboveljski policisti so bili obveščeni, da svojci od 25. maja letos pogrešajo 40-letnega Roka Juršeta iz Trbovelj. Rok je visok okoli 170 cm, suhe postave, rjavih las in rjavih oči. Oblečen je bil v temno modre hlače in siv pulover s kapuco. Nazadnje je bil viden v ponedeljek na območju ulice Ribnik v Trbovljah.

Ker do sedaj izvedene aktivnosti policije za najdbo osebe niso bile uspešne, policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da jih o tem obvestijo. Lahko se oglasijo na najbližji policijski postaji.