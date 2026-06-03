V trčenju avtobusa in osebnega vozila v Cerknem poškodovan otrok

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili policisti včeraj ob 14.20 obveščeni o prometni nesreči v Cerknem na Goriški cesti, kjer sta trčila avtobus in osebno vozilo. Po ugotovitvah policije je voznik avtobusa vozil po prometni površini med parkirišči iz smeri Cerknega proti Želinu z nizko hitrostjo, ko je pred avtobus zapeljal osebni avtomobil, ki ga je vozil 57-letni voznik.
Voznik avtobusa je zaviral, vendar je kljub temu prišlo do oplaženja med voziloma. Nastala je manjša materialna škoda. Zaradi zaviranja avtobusa je več mlajših potnikov z glavo udarilo v sedeže pred seboj. Zdravstveni delavci ob pregledu na kraju večjih poškodb niso ugotovili, eden izmed otrok pa je utrpel lažjo poškodbo glave.
Poškodovanega otroka so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v Zdravstveni dom Idrija, kjer so mu nudili prvo pomoč. Na kraju prometne nesreče so poleg policistov PP Idrija in reševalcev posredovali tudi gasilci PGD Cerkno.
Zoper povzročitelja prometne nesreče bo uveden ustrezen prekrškovni postopek, so še sporočili s PU Nova Gorica.