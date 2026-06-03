V trčenju avtobusa in osebnega vozila v Cerknem poškodovan otrok

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili policisti včeraj ob 14.20 obveščeni o prometni nesreči v Cerknem na Goriški cesti, kjer sta trčila avtobus in osebno vozilo. Po ugotovitvah policije je voznik avtobusa vozil po prometni površini med parkirišči iz smeri Cerknega proti Želinu z nizko hitrostjo, ko je pred avtobus zapeljal osebni avtomobil, ki ga je vozil 57-letni voznik.

Voznik avtobusa je zaviral, vendar je kljub temu prišlo do oplaženja med voziloma. Nastala je manjša materialna škoda. Zaradi zaviranja avtobusa je več mlajših potnikov z glavo udarilo v sedeže pred seboj. Zdravstveni delavci ob pregledu na kraju večjih poškodb niso ugotovili, eden izmed otrok pa je utrpel lažjo poškodbo glave.