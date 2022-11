V trčenju avtobusa, tovornjaka in avtomobila umrla ena oseba

Na cesti med Ribnico in Kočevjem izven naselja Rakitnica se je zgodila huda prometna nesreča. Po doslej znanih podatkih policije so trčili osebno vozilo, tovorno vozilo in avtobus. V nesreči je voznik osebnega vozila umrl, dve osebi pa sta lažje poškodovani.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili o prometni nesreči obveščeni okoli 11.20, zdaj pa poteka ogled kraja nesreče. Cesta je trenutno zaprta, prav tako je predvidena daljša zapora, zato je promet urejen po lokalnih cestah. Sporočilo bodo policisti dopolnili, ko bo znanih več podatkov.