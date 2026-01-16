Naslovnica
Črna kronika

Na štajerski avtocesti umrl 28-letni voznik kombija

Slovenske Konjice, 16. 01. 2026 06.51 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Prometna nesreča na štajerski avtocesti

V prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri sta bila udeležena kombi in cisterna, je umrl 28-letni voznik kombija. Nesreča se je zgodila, ko je 49-letnik, ki je v cisterni prevažal nafto, izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo ter jo prebil. V goreče tovorno vozilo je nato trčil 28-letnik, so sporočili iz Generalne policijske uprave. 26-letni sopotnik v kombiju je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe, voznik cisterne pa lažje.

Nesreča se je zgodila v četrtek ob 8.05 na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug.

Po ugotovitvah policije je 49-letni voznik tovornega vozila s cisterno, v kateri je bilo več kot 30.000 litrov dizelskega goriva, izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo, jo prebil in se prevrnil na nasprotni vozni pas. V tem trenutku pa je po levem prometnem pasu na avtocesti pripeljal 28-letni voznik tovornega vozila - kombija, ki je trčil v goreče vozilo.

"Pri trčenju je zagorelo tudi drugo udeleženo tovorno vozilo, v katerem je 28-letni voznik zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl," so še sporočili policisti. 26-letni sopotnik v kombiju je bil hudo telesno poškodovan, 49-letni voznik cisterne pa se je v nesreči lažje telesno poškodoval.

Zaradi gašenja požara in odprave posledic prometne nesreče je bil odsek avtoceste popolnoma zaprt več ur. "Ob 12.18 je bil promet sproščen po enem prometnem pasu za smer Maribor in ob 15.44 še po enem prometnem pasu za smer Ljubljana."

Preberi še ANIMACIJA: Cisterna, polna goriva, ob trku eksplodirala, ena oseba umrla

 

prometna nesreča avtocesta trčenje cisterna

24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450