Na štajerski avtocesti umrl 28-letni voznik kombija

Nesreča se je zgodila v četrtek ob 8.05 na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug.

Po ugotovitvah policije je 49-letni voznik tovornega vozila s cisterno, v kateri je bilo več kot 30.000 litrov dizelskega goriva, izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo, jo prebil in se prevrnil na nasprotni vozni pas. V tem trenutku pa je po levem prometnem pasu na avtocesti pripeljal 28-letni voznik tovornega vozila - kombija, ki je trčil v goreče vozilo.