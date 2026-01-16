Na štajerski avtocesti umrl 28-letni voznik kombija

Nesreča se je zgodila v četrtek ob 8.05 na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug.
Po ugotovitvah policije je 49-letni voznik tovornega vozila s cisterno, v kateri je bilo več kot 30.000 litrov dizelskega goriva, izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo, jo prebil in se prevrnil na nasprotni vozni pas. V tem trenutku pa je po levem prometnem pasu na avtocesti pripeljal 28-letni voznik tovornega vozila - kombija, ki je trčil v goreče vozilo.
"Pri trčenju je zagorelo tudi drugo udeleženo tovorno vozilo, v katerem je 28-letni voznik zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl," so še sporočili policisti. 26-letni sopotnik v kombiju je bil hudo telesno poškodovan, 49-letni voznik cisterne pa se je v nesreči lažje telesno poškodoval.
Zaradi gašenja požara in odprave posledic prometne nesreče je bil odsek avtoceste popolnoma zaprt več ur. "Ob 12.18 je bil promet sproščen po enem prometnem pasu za smer Maribor in ob 15.44 še po enem prometnem pasu za smer Ljubljana."