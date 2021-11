V trčenju huje poškodovana 12-letnica

S PU Celje so sporočili, da so njihovi policisti včeraj obravnavali nesrečo s hudimi poškodbami. Nekaj pred sedmo uro zjutraj so odhiteli v Podgorje na območje Policijske postaje Slovenj Gradec. V trčenju se je hudo poškodovala 12-letna peška. Peška, ki je ob vozišču čakala vozilo za prevoz šolskih otrok, je nenadoma stopila na vozišče, pri čemer jo je z osebnim vozilom oplazila 44-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila v smeri Šmiklavža.