V trčenju osebnega avtomobila in kombija umrla ena oseba

V nedeljo ob 22.13 sta pri naselju Vrhe v občini Slovenj Gradec trčila osebno in kombinirano vozilo.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci PGD Slovenj Gradec in Sele - Vrhe, ki so zavarovali mesto nesreče, očistili razlite motorne tekočine ter s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila.

Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so dve poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, ena oseba pa je v nesreči umrla.