V trčenju pri Bloški polici umrl motorist

Okoli 13.30 so bili policisti Policijske uprave Ljubljana obveščeni o prometni nesreči na cesti od Nove vasi proti Bloški polici. Po do sedaj zbranih podatkih je motorist vozil v smeri Bloške police in v ostrem nepreglednem desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste, kjer je po svojem smernem vozišču pravilno pripeljal voznik avtomobila.