V trčenju s slovenskim kombijem umrl 64-letnik, cisterna še vedno v Neretvi

Naštel osem ljudi, nihče ni ostal v bolnišnici

Očividec se je skupaj s prijateljem in še enim tujcem pustil po bregu, da bi videli, ali je voznik poškodovan, ali je morda padel iz kabine. Vendar pa je cisterna pristala v reki in naprej jo je odnesel močan tok, zaradi katerega trojica ni mogla zaplavati v vodo. Vrnili so se h kombiju in iz njega še pred prihodom policije uspeli sami izvleči vse potnike. Kot pravi, je naštel osem ljudi, vse poškodbe so bile videti lažje, je voznikove so se mu zdele nekoliko hujše.

Portal Blijesak.info je včeraj poročal, da so na urgenco mostarske bolnišnice prepeljali sedem ljudi, nihče pa ni bil v življenjski nevarnosti. Danes so jim v omenjeni bolnišnici potrdili še, da nikogar niso zadržali na zdravljenju, vsi so bili že odpuščeni v domačo oskrbo.