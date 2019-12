V trčenju štirih vozil umrl 89-letnik

Včeraj okoli 18.38 se je na glavni cesti med Koprom in Dragonjo zunaj naselja Srgaši zgodila huda prometna nesreča.

Po podatkih policije je 62-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri Kopra proti Dragonji in zunaj naselja Srgaši zapeljal na levi prometni pas ter trčil v osebni avtomobil, s katerim se je nasproti pripeljal 65-letni voznik. Za avtomobilom 65-letnika sta pripeljali še dve vozili in trčili vanj.

Zaradi hudih poškodb je na kraju prometne nesreče umrl 89-letni potnik. Tri osebe so hudo telesno poškodovane, tri pa lažje.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci GB Koper, Prehospitalna enota Obala in še tri reševalna vozila. Gasilci so s tehničnim posegom iz vozila rešili štiri osebe, pri tem pa pomagali reševalcem in razsvetljevali cestišče.