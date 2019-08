V trčenju tovornega vozila in dveh osebnih poškodovani trije odrasli in otrok

Malo po osmi uri se je na avtocesti Ljubljana–Maribor, pred priključkom Krtina, v smeri proti Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili in eno tovorno.

Ljubljanski policisti še nimajo informacij o poškodovanih osebah, Uprava RS za zaščito in reševanje pa poroča, da so bile v nesreči poškodovane tri odrasle osebe in en otrok. Oskrbeli so jih reševalci NMP Domžale in jih prepeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, do prihoda reševalcev NMP nudili pomoč poškodovanim osebam, posuli razlite motorne tekočine ter nudili tehnično pomoč pri umiku vozil.

Avtocesta je bila na tem odseku zaprta, okoli 10. ure so jo znova odprli.

Več bo znanega, ko bodo policisti poslali poročilo o nesreči.