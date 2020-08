V trčenju treh vozil na Ptuju poškodovanih sedem oseb

Kot so na potrdili na PU Maribor, so trčila tri vozila, pri tem pa se je poškodovalo sedem oseb. Ena oseba je utrpela hujše poškodbe, po zadnjih podatkih pa ni življenjsko ogrožena. Vzrok nesreče še ni znan.

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje se je prometna nesreča zgodila danes nekaj čez 15. uro na Puhovi obvoznici na Ptuju.

Gasilci PGD Ptuj so s tehničnim posegom rešili dve osebi iz avtomobila in oskrbeli vse poškodovane osebe, ki so bili prepeljani v bolnišnico na Ptuju.