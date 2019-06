V trčenju treh vozil šest oseb poškodovanih

Prometna nesreča se je zgodila v nedeljo malo pred 21. uro na avtocesti iz Kopra proti Ljubljani na izvozu za Kozino. Čelno so trčila tri osebna vozila, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje. Poškodovanih je bilo šest oseb, od tega štiri težje. Reševalci so jih odpeljali v izolsko bolnišnico.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Materija in gasilci iz Gasilske brigade Koper, ki so s tehničnim posegom odprli vozilo in nudili prvo pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev. Gasilci so tudi izklopili akumulatorje, razsvetljevali kraj dogodka, posuli cestišče z absorbentom in pomagali vlečni službi pri odstranjevanju uničenih vozil.