Voznica v Ljubljani zbila peško, ki je zaradi poškodb umrla na kraju

Okoli 17.40 se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega vozila in peška. Slednja je utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče.

Na delu Dunajske ceste, pri Kardeljevi ploščadi, kjer je bila nesreča, je promet močno oviran v obe smeri. Nastaja zastoj.

Policisti so še vedno na kraju, kjer opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Kraj sta si ogledali tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilka.