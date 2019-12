V trčenju v Mariboru umrla ena oseba

Ob 22.48 se je v križišču hitre ceste H2 in Ptujske ceste v Mariboru zgodila prometna nesreča. Trčili sta dve osebni vozili, v nesreči pa so bile udeležene štiri osebe.

Posredovali so gasilci JZ GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom iz zvite pločevine rešili štiri osebe, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Ena oseba je umrla na kraju nesreče, druge udeležence pa so reševalci NMP zaradi telesnih poškodb z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, sporočajo s PU Maribor.

Gasilci so še odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine.