V trčenju vlaka in osebnega vozila huje poškodovan voznik

V petek, nekaj po 13. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o trčenju vlaka in osebnega vozila v Spodnji Dragi. Ugotovljeno je bilo, da je 28-letni voznik osebnega vozila zapeljal preko nezavarovanega prehoda čez železniško progo v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal vlak in trčil v vozilo.