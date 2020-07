V trčenju vlaka v bližini Prage en mrtev, več deset poškodovanih

V nesreči sta bila dva človeka huje poškodovana. V bolnišnice so prepeljali 35 ljudi. Mediji so o nesreči različno poročali. Nekateri so poročali, da je umrl eden od strojevodij, drugi pa, da sta oba po trčenju ostala ujeta v svojih kabinah. Po poročanju The Canberra Times naj bi bilo poškodovanih 60 potnikov.

Lokalni potniški vlak naj bi v stoječi tuji vlak trčil pri mestu Česky Brod, okoli 30 kilometrov od Prage. Na potniškem vlaku je bilo okoli 200 potnikov.

Glede na prve ugotovitve vzrok nesreče ni povezan s tehnično napako, je dejal Havliček. Možno pa je, da je nekdo spregledal rdečo luč. Največji tir, ki prestolnico povezuje z vzhodnim delom države, naj bi bil zaprt vse do srede zjutraj, sporočajo češke železnice.