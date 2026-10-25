V trčenju z avtobusom v Ljubljani umrl 84-letni kolesar

Prometna nesreča, do katere je prišlo danes nekaj pred 11. uro, se je zgodila v križišču Opekarske ceste in Kopačeve ulice v Ljubljani. Po prvih ugotovitvah policije je voznik avtobusa pri zavijanju levo z Opekarske ceste trčil v 84-letnega kolesarja, ki je na označenem prehodu kolesarske steze prečkal vozišče Kopačeve ulice.

Kolesar se je v trčenju hudo poškodoval. Reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer je zaradi posledic poškodb umrl.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil ter ugotavljanje vseh okoliščin trčenja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.