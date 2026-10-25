Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V trčenju z avtobusom v Ljubljani umrl 84-letni kolesar

Ljubljana, 25. 10. 2026 14.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Kolo

V Ljubljani se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in 84-letni kolesar. Po doslej zbranih podatkih je voznik avtobusa med zavijanjem levo trčil v kolesarja, ki je na označenem prehodu za kolesarje prečkal cesto. Kolesar je utrpel hude poškodbe, zaradi katerih je pozneje v bolnišnici umrl.

Prometna nesreča, do katere je prišlo danes nekaj pred 11. uro, se je zgodila v križišču Opekarske ceste in Kopačeve ulice v Ljubljani. Po prvih ugotovitvah policije je voznik avtobusa pri zavijanju levo z Opekarske ceste trčil v 84-letnega kolesarja, ki je na označenem prehodu kolesarske steze prečkal vozišče Kopačeve ulice.

Kolesar se je v trčenju hudo poškodoval. Reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer je zaradi posledic poškodb umrl.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil ter ugotavljanje vseh okoliščin trčenja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kolesar nesreča smrt

Zapeljal s ceste in trčil v brežino: v nesreči umrl sopotnik

24ur.com V prometni nesreči umrl kolesar
24ur.com Pijan 30-letnik na prehodu za pešce trčil v 70-letno kolesarko, ki je na kraju umrla
24ur.com Kolesar zaradi poškodb po nesreči umrl v bolnišnici
24ur.com V 85-letnega kolesarja trčil avtomobil, umrl je na kraju nesreče
24ur.com Na Celovški cesti silovito trčil v avtobus in na kraju umrl
24ur.com Motorist med prehitevanjem trčil v avtobus in na kraju nesreče umrl
24ur.com Huda prometna nesreča: kolesar umrl na kraju nesreče
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
bibaleze
Portal
V prvem letu otrokovega življenja se povprečen par spre kar 2500-krat
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Kaj storiti, če se otrok ne odziva na svoje ime?
Kaj storiti, če se otrok ne odziva na svoje ime?
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
zadovoljna
Portal
Njegovo telo se je skušalo ubiti, ne bi se smel poročiti z njo
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Tako se boste lahko jeseni uspešno ubranili pred nadležnimi virusi in prehladi
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
cekin
Portal
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
moskisvet
Portal
Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
dominvrt
Portal
Ko drugo cvetje odcveti, ta trajnica šele pokaže svojo lepoto
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
okusno
Portal
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Tiho mesto
Tiho mesto
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022