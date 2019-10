V trčenju z osebnim vozilom umrla dva motorista

Policisti PU Celje so bili nekaj minut pred poldnevom obveščeni o tragični prometni nesreči v Stranicah. Po prvih podatkih so bili v prometni nesreči udeleženi

trije vozniki motornih koles in voznik osebnega vozila.



Prve ugotovitve kažejo, da je 74-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil proti Celju, v blagem levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista, ki je v skupini treh motoristov vozil iz Celja proti Slovenskim Konjicam. Na kraju nesreče sta dva motorista poškodbam podlegla.



Cesta med Višnjo vasjo in Stranicami bo zaradi ogleda in odstranjevanja posledic prometne nesreče dlje časa zaprta za ves promet. Obvoz je urejen po avtocesti.



Letos je na cestah na območju Policijske uprave Celje umrlo 20 ljudi. Lani

v istem obdobju 10, še sporočajo s PU Celje.