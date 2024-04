V Trebnjem vozilo trčilo v otroka s kolesom

V Simončičevi ulici v Trebnjem je ob 13.27 uri v otroka, ki se je vozil s kolesom trčilo osebno vozilo. Gasilci so kraj dogodka pregledali in zavarovali, reševalci pa so poškodovanega otroka oskrbeli in pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.