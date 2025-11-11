Svetli način
Črna kronika

V nedeljo ostala brez vozniškega dovoljenja, v torek brez avtomobila

Raduha, 11. 11. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
7

Mozirski policisti so v nedeljo zvečer v Raduhi ustavili pijano voznico. Zaradi alkoholiziranosti so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, ji odvzeli vozniški izpit in jo pridržali. Isto voznico so ustavili še danes zjutraj, ko je spet napihala. Tokrat so ji zasegli vozilo.

Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj
Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj FOTO: Shutterstock

V nedeljo zvečer je voznica v Raduhi imela 1,7 promila alkohola. "Voznici so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in jo pridržali," so sporočili s Policijske uprave Celje. 

Znova so jo ustavili danes zjutraj, ko je preizkus z alkotestom pokazal, da je imela v krvi nekaj manj kot promil alkohola. Zaradi vožnje v času prepovedi so ji zasegli vozilo. V obeh primerih so zoper njo podali obdolžilna predloga.

"Voznike znova opozarjamo, da policisti, ne le danes, na martinovo, pač pa vse dni preverjamo psihofizično stanje voznikov. Zato vsem voznikom, ki so pili alkoholne pijače, svetujemo, naj bodo odgovorni in si uredijo prevoz. Vsi udeleženci cestnega prometa se moramo zavedati, da lahko k večji varnosti na naših cestah največ doprinesemo vozniki sami, z umirjenostjo, strpnostjo, uvidevnostjo in predvsem z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. Vedno pa imejmo v mislih, da alkohol ne sodi v promet," še opozarjajo policisti. 

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primula1
11. 11. 2025 13.30
Ampak, a veste, dragi policisti, spet ste na nezakonit način prišli do dokaza z alkotestom. Vam je ustavno sodišče povedalo, da je to nezakonito in protiustavno. Tale zadeva bo na sodišču padla, gospa pa bo tožila državo za nezakonit odvzem lastništva. Pa obračajte kakor hočete.
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
11. 11. 2025 13.29
Kako nesrečna mora biti v življenju, da rabi toliko alkohola.
ODGOVORI
0 0
Klepec666
11. 11. 2025 13.29
pravilno, obvezno bi morali biti še par dni zapora
ODGOVORI
0 0
paru
11. 11. 2025 13.29
Pijančki, ničelna stopnja za volanom! Policisti, pohvalno! To je ok, če pa zaj...ljudi, ki vozijo trezni 10 km preveč, vas je pa potrebno kritizirati...
ODGOVORI
0 0
modelx
11. 11. 2025 13.27
+1
v sredo pa brez junfra
ODGOVORI
2 1
misterbin
11. 11. 2025 13.27
-2
Saj pa je martinovo naj bi jo pustili pri miru
ODGOVORI
0 2
flojdi
11. 11. 2025 13.26
+1
Tako. Zdaj pa tako še pri Vseh Ostalih Podobnih".
ODGOVORI
1 0
