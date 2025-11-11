V nedeljo ostala brez vozniškega dovoljenja, v torek brez avtomobila

V nedeljo zvečer je voznica v Raduhi imela 1,7 promila alkohola. "Voznici so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in jo pridržali," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Znova so jo ustavili danes zjutraj, ko je preizkus z alkotestom pokazal, da je imela v krvi nekaj manj kot promil alkohola. Zaradi vožnje v času prepovedi so ji zasegli vozilo. V obeh primerih so zoper njo podali obdolžilna predloga.

"Voznike znova opozarjamo, da policisti, ne le danes, na martinovo, pač pa vse dni preverjamo psihofizično stanje voznikov. Zato vsem voznikom, ki so pili alkoholne pijače, svetujemo, naj bodo odgovorni in si uredijo prevoz. Vsi udeleženci cestnega prometa se moramo zavedati, da lahko k večji varnosti na naših cestah največ doprinesemo vozniki sami, z umirjenostjo, strpnostjo, uvidevnostjo in predvsem z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. Vedno pa imejmo v mislih, da alkohol ne sodi v promet," še opozarjajo policisti.