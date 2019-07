Tihotapcem policisti na južni meji zasegli šest vozil

Policisti so imeli ta konec tedna polne roke dela s tujci, ki so nelegalno vstopili v Slovenijo. Od petka do ponedeljka so jih namreč odkrili kar 34, ki so jih čez Slovenijo želeli pretihotapiti tuji državljani.

Policisti so v petek med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri kraju Miklarji zalotili 12 tujcev, ki so vstopali v kombinirano vozilo opel vivaro srbskih registrskih oznak. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti med postopkom ugotovili, da je 24-letni državljan Srbije v notranjost države nameraval prepeljati 12 državljanov Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vsem so odvzeli prostost in jih odpeljali na policijsko postajo. Po zaključku so štiri mladoletnike brez spremstva odpeljali v center za tujce, ostale pa so predali hrvaškim varnostnim organom. 24-letnega državljana Srbije pa so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

V noči na soboto so policisti v Kanižarici ustavili kombi citroen jumper italijanskih registrskih oznak, ki ga je vozil 29-letnik z italijansko osebno izkaznico. V vozilu je prevažal 13 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so policisti ustavili še avtomobil range rover, prav tako italijanskih registrskih oznak, v katerem sta bila dva državljana Pakistana z italijanskimi dokumenti in sta prav tako sodelovala pri sprovajanju tujcev preko Slovenije. Vsem trem so odvzeli prostost in so jih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje odredil pripor. Trinajst državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pa so predali hrvaškim policistom.

V soboto zvečer so policisti ustavili voznika osebnega vozila volkswagen passat avstrijskih registrskih tablic, ki ga je vozil 24-letni državljan Avstrije. V avtu je prevažal sedem državljanov Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljane Sirije so predali hrvaškim varnostnim organom, 24-letnika pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Brežiški policisti so v noči na ponedeljek izsledili in ustavili osebni avto Renault megane italijanskih registrskih oznak. Voznik iz Italije je v vozilu prevažal dva državljana Kosova, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Metliški policisti so prav tako v noči na ponedeljek v Svržakih ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je 36-letni državljan Hrvaške v najetem avtomobilu prevažal stiri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga pridržali, policijski postopki s tujci pa še potekajo.