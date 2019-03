V treh hišnih preiskavah zasegli večje količine drog

12. marca so novogoriški policisti in kriminalisti opravili hišno in osebno preiskavo pri 22-letnici na Cerkljanskem in pri tem zasegli manjšo količino prepovedane konoplje.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so v okviru preiskav, povezanih s preprodajo drog mladoletnikom na goriškem območju, skupaj s policisti v zadnjih dveh tednih na tolminskem in idrijsko-cerkljanskem območju opravili tri hišne preiskave.

20. marca pa so novogoriški in tolminski policisti opravili še tretjo hišno preiskavo, tokrat pri 21-letnem moškem z območja Tolmina. Osumljenemu so pri tem zasegli kar 14,60 kilograma konoplje, alu zavitek z belo prašno snovjo, za katero policija sumi, da gre za kokain, več konopljinih piškotov in druge nedovoljene predmete.

Že naslednji dan so pri hišni preiskavi pri 36-letniku z območja Idrije zasegli več različnih drog, natančneje 200 gramov konoplje, 746 gramov amfetamina, 199 tabletk MDMA – ekstazi, kokain, heroin, prepovedane droge amfetaminskega tipa in pivnike prepovedane droge LSD.

Zasežene snovi in rastline so poslali v nadaljnjo analizo v Nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljano, so še sporočili s PU Nova Gorica. Policija je obvestila tudi pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Vse tri osebe so osumljene suma storitve skupno 12 kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog. Zoper njih bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Samo leta 2018 obravnavali 98 kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog

Leta 2018 so na območju PU Nova Gorica obravnavali skupno 98 kaznivih dejanj 'zlorabe prepovedanih drog', od tega je bilo 95 kaznivih dejanj 'neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami' ter tri kazniva dejanja 'omogočanja uživanja prepovedanih drog'. Zaznanih je bilo še 187 prekrškov po 'Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami'. Prav tako so lani na Goriškem obravnavali pet primerov v zvezi s prekomernim uživanjem prepovedanih drog, v nobenem primeru ni šlo za smrtni izid. Prodajalci prepovedanih drog so bili v večini primerov izsledeni in jih je policija kazensko ovadila na pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali pri policiji.