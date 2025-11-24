Svetli način
Črna kronika

V treh mesecih trikrat nastavil predmete na tire: policisti ujeli mladoletnika

Celje, 24. 11. 2025 16.48 | Posodobljeno pred 50 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
38

Celjski kriminalisti so ujeli storilca, ki je na železniške tire v Celju nastavil večje predmete, v katere je nato trčil potniški vlak. Gre za starejšega mladoletnika, ki je osumljen še dveh podobnih kaznivih dejanj.

Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju trikrat namerno nastavil različne predmete.

Kriminalisti so mu prejšnji teden odvzeli prostost. Osumljen je treh kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Več bodo na celjski policijski upravi razkrili na torkovi novinarski konferenci ob 11. uri. Podrobnosti bo predstavil Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje.

Mladoletnik je bil nazadnje "na delu" pred tednom dni, ko smo poročali, da je potniški vlak v Celju trčil v različne večje predmete. Te je na tire nastavil omenjeni osumljenec.

Na tire je med drugim nastavil stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oz. silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezne dele mestnega kolesa in debelejše vejevje.

Vlak je po trku še lahko peljal do naslednje postaje v Žalcu, nato pa so ga izločili iz prometa. Od tam naprej so za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

V zadnjem obdobju so Slovenske železnice poročale o več incidentih na železniškem omrežju. V soboto je potniški vlak na relaciji Postojna–Ljubljana povozil več skal, dve vedri s kamenjem in lesen prag, ki jih je nekdo postavil na progo.

Na železniški postaji Grahovo pa je neznana oseba prejšnji teden namerno prerezala žične mehanizme za upravljanje kretnice.

KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdr
24. 11. 2025 17.38
+1
Bravo policija. A spet. A zopet. Komu se trga in počne tole. Fant ko te dobijo sledi zapor. Specialci ob 7 uri zjutraj lomijo vrata. V vednost. A si ti normalen. Policija...to nalašč dela. Vsi imamo probleme. Pa ne nosimo na tirnice stole in mize.
ODGOVORI
1 0
iziizi
24. 11. 2025 17.35
+2
KAKO HITRO SO GA NAŠLI IN PRIPRLI .PRI VSEH OSTALIH AFERAH IN ROMIH KI POČNEJO BISTVENO TEŽJI KRIMINAL PA NEMOREJO NIKOGAR POISKAT KAJ SE LE PRIPRET BRAVO POLICISTI
ODGOVORI
2 0
Omizje
24. 11. 2025 17.35
skom je šel pa kabel iz Mlačevega?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
24. 11. 2025 17.29
Ja bi ga je v tankov zapor zaprl pa vse igrače za PS ima, da ma tam.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
24. 11. 2025 17.30
*tanov
ODGOVORI
0 0
jurist
24. 11. 2025 17.26
+1
Preden gre zadeva naprej, naj se preveri, če je bil priseben. Da ne bodo potem na sodniji časa izgubljal…
ODGOVORI
1 0
Misika1967
24. 11. 2025 17.26
+1
Pomladek sds garant.
ODGOVORI
5 4
colski
24. 11. 2025 17.33
-1
Konzervativni ljudje počnejo takšne stvari, ane misika
ODGOVORI
0 1
Boti
24. 11. 2025 17.26
+7
no zdej se naj sodniki izkazejo pa da vidmo
ODGOVORI
7 0
Levi so barabe
24. 11. 2025 17.24
+8
V mladoletni zapor v radeče do 18. Leta, potem pa še za nekaj let v odrasli zapor. Potem pa od plače trgat vse kar je nas minimalcem dokler se ne povrne več tisočakov vredna škoda
ODGOVORI
8 0
DJ-Pero
24. 11. 2025 17.23
+5
Se sprašujem... 🤔 Tudi mi smo bili mladi. Ampak takih se pa nismo šli! 🫣 Hlodi na progi, zažgali stojnico na zaprti tržnici v Kopru, mulci zažgali stolpnico v Zagrebu... Stariiii?! Moderni časi... moderna vzgoja. 🤔
ODGOVORI
5 0
Kozorog123
24. 11. 2025 17.22
+9
A nebi zaupali imena tega sočnka od mami, ki ga bo zagovarjala, da naš pa že ni tak... Nemogoče :)
ODGOVORI
9 0
kakorkoliže
24. 11. 2025 17.21
A mediji lahko še bolj vzpodbujate tiktokerje?
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
24. 11. 2025 17.21
-2
V svobodi lahko jih bodo pomilostil plešite
ODGOVORI
2 4
Prelepa Soča
24. 11. 2025 17.19
+0
Očitno ga nekdo "nadomešča" na drugem koncu SLO, medtem, ko je ta model v pridržanju.
ODGOVORI
1 1
NotMe
24. 11. 2025 17.16
+11
Starejši mladoletnik? Lepo lepo. Izstavit staršem račun za vso škodo in odškodnino. Pa bodo lepo do konca življenja odplačevali, prodali kar imajo in še otroci bodo plačevali. Aja, ne, v Slovenijo smo, s ti ti ti lumpek jo bo odnesel
ODGOVORI
11 0
dron
24. 11. 2025 17.16
+6
Taki modeli so zaščiteni, kot Jufka.....
ODGOVORI
8 2
DJ-Pero
24. 11. 2025 17.16
+11
Upam, da ga bo fajn, fajn nastradal! Pa starši od tega junaka zraven...
ODGOVORI
11 0
bančnik
24. 11. 2025 17.14
-5
Janša je kriv☝️
ODGOVORI
3 8
Uporabnik1888402
24. 11. 2025 17.14
-2
Da je meni vse tako ravno do morja, da bi se kar namenil na tire nastavljati blokade. Pa spet, mogoce bolje to, kot da je vzel orozje v roke. Ker ocitno je na meji ...
ODGOVORI
1 3
