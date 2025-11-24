V treh mesecih trikrat nastavil predmete na tire: policisti ujeli mladoletnika

Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju trikrat namerno nastavil različne predmete.

Kriminalisti so mu prejšnji teden odvzeli prostost. Osumljen je treh kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Več bodo na celjski policijski upravi razkrili na torkovi novinarski konferenci ob 11. uri. Podrobnosti bo predstavil Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje.

Mladoletnik je bil nazadnje "na delu" pred tednom dni, ko smo poročali, da je potniški vlak v Celju trčil v različne večje predmete. Te je na tire nastavil omenjeni osumljenec.

Na tire je med drugim nastavil stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oz. silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezne dele mestnega kolesa in debelejše vejevje.