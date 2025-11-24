V treh mesecih trikrat nastavil predmete na tire: policisti ujeli mladoletnika

Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju trikrat namerno nastavil različne predmete.
Kriminalisti so mu prejšnji teden odvzeli prostost. Osumljen je treh kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.
Več bodo na celjski policijski upravi razkrili na torkovi novinarski konferenci ob 11. uri. Podrobnosti bo predstavil Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje.
Mladoletnik je bil nazadnje "na delu" pred tednom dni, ko smo poročali, da je potniški vlak v Celju trčil v različne večje predmete. Te je na tire nastavil omenjeni osumljenec.
Na tire je med drugim nastavil stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oz. silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezne dele mestnega kolesa in debelejše vejevje.
- FOTO: POP TV
Vlak je po trku še lahko peljal do naslednje postaje v Žalcu, nato pa so ga izločili iz prometa. Od tam naprej so za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz.
V zadnjem obdobju so Slovenske železnice poročale o več incidentih na železniškem omrežju. V soboto je potniški vlak na relaciji Postojna–Ljubljana povozil več skal, dve vedri s kamenjem in lesen prag, ki jih je nekdo postavil na progo.
Na železniški postaji Grahovo pa je neznana oseba prejšnji teden namerno prerezala žične mehanizme za upravljanje kretnice.
