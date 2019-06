V treh urah tatovi več ženskam na plaži izmaknili denarnice in mobitele

Če ste na počitnicah vi, to še ne pomeni, da so na počitnicah tudi nepridipravi. Ravno nasprotno. Pogosto tatovi izkoristijo nepazljivost ljudi, ki se brezskrbno predajajo soncu in morju. Tako so samo v zadnjih 24 urah v Ankaranu in Debelem Rtiču obravnavali že najmanj tri primere kraje na plaži oziroma v njeni neposredni bližini.

Iz Policijske uprave Koper so namreč sporočili, da je neznanec v četrtek med 11. in 12.30 na plaži v Ankaranu izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji ukradel žensko torbico, v kateri je imela osebne dokumente, bančno kartico in dva mobilna telefona znamke Samsung.

Le nekaj minut pozneje so obravnavali še poškodovanje vozila in krajo na Debelem Rtiču. Nekdo je namreč razbil stekla in vlomil v avtomobil, ki je bil parkiran na makadamskem parkirišču. Iz vozila je ukradel žensko torbico z denarnico, osebnimi dokumenti in bančno kartico.

Nato so prejeli še eno obvestilo, da je med 14. in 15. uro nekdo na plaži v Ankaranu izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji ukradel mobilni telefon znamke Huawei.

Le pet minut nepazljivosti pa je izkoristil tat, ki je med 22.20 in 22.25 vstopil skozi odprta vrata skladiščnega prostora gostinskega lokala v Izoli in iz prostora ukradel torbico, v kateri je imela oškodovanka 75 evrov, osebne dokumente in avtomobilske ključe.

Policisti so zato znova opozorili ljudi, da naj na plažo ne nosijo vrednih predmetov in dokumentov oziroma naj jih nikoli ne puščajo brez nadzora. Niti za kratek čas. Kot pravi stari rek: priložnost dela tatu. In, kot je razvidno iz policijskega sporočila, tatovi izkoristijo vsak trenutek nepazljivosti. Prav tako svetujejo posameznikom, da v vozilih ne puščajo vrednih predmetov in torbic na vidnem mestu.