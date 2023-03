V trenutku nepazljivosti ostal brez denarnice

Ljubljanske policiste so v nedeljo zjutraj, nekaj pred 8. uro, obvestili o drzni tatvini, ki se je zgodila v središču prestolnice. Policisti so ugotovili, da je bil oškodovanec v notranjosti železniške postaje, ko je do njega pristopil neznanec, izkoristil njegovo nepazljivost ter mu ukradel denarnico, ki jo je imel položeno zraven sebe.

Oškodovanec je stekel za storilcem, ki je zbežal v smeri Metelkove ulice, vendar ga ni dohitel. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je povzročil za okoli 200 evrov materialne škode.

Policisti so sporočili tudi opis storilca. Gre za moškega, starega okoli 30 let in črnih las. Oblečen je bil v črna oblačila, na glavi pa je imel kapuco. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljenega, o vseh okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še dodali ljubljanski policisti.