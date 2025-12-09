Pojav ponarejenih bankovcev v trgovinah, Policija svetuje previdnost

Kako prepoznati ponarejen denar? V večini primerov zadošča že, da si bankovec dobro ogledate, ga otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so tako zaščitni elementi ponaredkov bolj opazni, pojasnjujejo na PU Kranj.

Ponarejene bankovce lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu, ki ga ponaredki velikokrat nimajo.

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih pa še portretno okence.

Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa se pojavi svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.