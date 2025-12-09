Pojav ponarejenih bankovcev v trgovinah, Policija svetuje previdnost

Kako prepoznati ponarejen denar? V večini primerov zadošča že, da si bankovec dobro ogledate, ga otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so tako zaščitni elementi ponaredkov bolj opazni, pojasnjujejo na PU Kranj.
Ponarejene bankovce lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu, ki ga ponaredki velikokrat nimajo.
Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih pa še portretno okence.
Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa se pojavi svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.
"Ponarejeni bankovci so brez vrednosti in jih ni mogoče zamenjati za druge bankovce. Pri tem se je treba zavedati, da spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok predstavlja kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let," sporočajo policisti.
Če se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite Policijo. Pri tem si poskusite zapomniti čim več informacij, predvsem kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli. Te informacije so lahko namreč izjemno koristne pri ugotavljanju storilcev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.