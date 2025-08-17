Svetli način
V trgovini se je sprožil alarm, policisti v njej našli močno pijanega vlomilca

Ljubljana / Kranj, 17. 08. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Komentarji
7

Ljubljanski policisti so bili obveščeni o alarmu, ki se je sprožil v trgovini v Mostah. Na kraju pa so naleteli na nekoliko nevsakdanji prizor: močno opitega vlomilca, ki je izpraznil dve steklenici alkoholne pijače. Zaradi opitosti in manjših ran, ki jih je utrpel ob vlomu, so ga prepeljali v bolnišnico. Kranjski policisti pa so obravnavali vlom v avtodom. Nepridiprav je na enem od počivališč na gorenjski avtocesti čez noč nasilno vstopil v vozilo, kljub temu, da so osebe v njem spale in si prilastil denarnico z vsebino.

V petek dopoldan so bili ljubljanski policisti obveščeni o sproženem alarmu v eni izmed trgovin na območju Most. Policisti so takoj odšli na kraj in pregledali objekt, pri tem pa v notranjosti našli močno opitega osumljenca, ki je izpraznil dve steklenici alkoholne pijače. Zaradi opitosti in manjših poškodb, ki jih je dobil ob vlomu, so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Ljubljanski policisti so prijeli močno pijanega vlomilca.
Ljubljanski policisti so prijeli močno pijanega vlomilca. FOTO: Shutterstock

Tudi sicer pa so imeli policisti te dni polne roke dela z nepridipravi.

Prav tako v Mostah so vlomili v gradbeni zabojnik, od koder so ukradli orodje. Škode je za okoli 400 evrov.

V avtodom vlomil medtem ko so osebe v njem spale

Z Gorenjske pa poročajo o več vlomih v avtomobile in poškodovanju tuje stvari.

V petek nekaj čez 9. uro so kranjski policisti prejeli obvestilo o treh poškodovanih parkiranih avtomobilih na območju Kranja. Storilec je čez noč razbil stekla na vratih avtomobilov. Iz dveh si ni ničesar prilastil, iz enega pa je vzel napravo za poslušanje glasbe. Na vseh treh avtomobilih je lastnikom povzročil premoženjsko škodo.

Kranjskogorski policisti so bili v soboto nekaj pred 16. uro obveščeni o vlomu v avtomobil na območju naselja Log v občini Kranjska Gora. Storilec je nasilno odprl vrata parkiranega avtomobila in iz njega ukradel očala.

Radovljiški policisti so bili včeraj okoli 16.40 obveščeni o vlomu v kombi tujega državljana na območju Lancovega v občini Radovljica. Storilec je nasilno odprl vrata parkiranega kombija in izmaknil denar.

Kranjski policisti so vlom v vozilo obravnavali tudi danes zjutraj. Neznani storilec je vlomil v avtodom na enem izmed počivališč na gorenjski avtocesti, v smeri Ljubljane. Čez noč je nasilno vstopil vanj, kljub temu, da so osebe v njem spale in si prilastil denarnico z vsebino. Lastnika je oškodoval za več sto evrov.

V petek nekaj čez 7. uro so prejeli tudi obvestilo o vlomu v eno izmed prodajaln na območju Kranja. Storilec je z razbijanjem stekla na vratih vstopil v notranjost in ukradel denar.

Nekaj pred 8. uro pa so v petek kranjske policiste obvestili o poškodovanem parkiranem avtomobilu na območju Kranja. Storilec je čez noč razbil steklo na vratih avtomobila in s tem lastniku povzročil premoženjsko škodo.

Policisti o vseh dejanjih zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
17. 08. 2025 14.54
Najboljši izgovor, da se ničesar ne spomni. Pa še škode mu ne bo treba vrniti, ker ne ve več ali je sploh on vlomil.
ODGOVORI
0 0
mario7
17. 08. 2025 14.50
+1
Kaj se vse to dogaja na območju Kranja?
ODGOVORI
1 0
flojdi
17. 08. 2025 14.33
+4
..res se mi ne da vec nic brat razen naslova.vse pise najmanj 2x
ODGOVORI
4 0
USAisGreat
17. 08. 2025 14.20
+0
Slovenci pijanci
ODGOVORI
3 3
galeon
17. 08. 2025 14.08
+1
Pijanček se spotaknil in razbil steklo trgovine.
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
17. 08. 2025 14.00
+1
Legenda.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
17. 08. 2025 13.40
+4
A oni v avtodumu se bili tudi pijani
ODGOVORI
6 2
