V trgovini se je sprožil alarm, policisti v njej našli močno pijanega vlomilca

V petek dopoldan so bili ljubljanski policisti obveščeni o sproženem alarmu v eni izmed trgovin na območju Most. Policisti so takoj odšli na kraj in pregledali objekt, pri tem pa v notranjosti našli močno opitega osumljenca, ki je izpraznil dve steklenici alkoholne pijače. Zaradi opitosti in manjših poškodb, ki jih je dobil ob vlomu, so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Prav tako v Mostah so vlomili v gradbeni zabojnik, od koder so ukradli orodje. Škode je za okoli 400 evrov.

Tudi sicer pa so imeli policisti te dni polne roke dela z nepridipravi.

Z Gorenjske pa poročajo o več vlomih v avtomobile in poškodovanju tuje stvari.

V petek nekaj čez 9. uro so kranjski policisti prejeli obvestilo o treh poškodovanih parkiranih avtomobilih na območju Kranja. Storilec je čez noč razbil stekla na vratih avtomobilov. Iz dveh si ni ničesar prilastil, iz enega pa je vzel napravo za poslušanje glasbe. Na vseh treh avtomobilih je lastnikom povzročil premoženjsko škodo.

Kranjskogorski policisti so bili v soboto nekaj pred 16. uro obveščeni o vlomu v avtomobil na območju naselja Log v občini Kranjska Gora. Storilec je nasilno odprl vrata parkiranega avtomobila in iz njega ukradel očala.

Radovljiški policisti so bili včeraj okoli 16.40 obveščeni o vlomu v kombi tujega državljana na območju Lancovega v občini Radovljica. Storilec je nasilno odprl vrata parkiranega kombija in izmaknil denar.

Kranjski policisti so vlom v vozilo obravnavali tudi danes zjutraj. Neznani storilec je vlomil v avtodom na enem izmed počivališč na gorenjski avtocesti, v smeri Ljubljane. Čez noč je nasilno vstopil vanj, kljub temu, da so osebe v njem spale in si prilastil denarnico z vsebino. Lastnika je oškodoval za več sto evrov.

V petek nekaj čez 7. uro so prejeli tudi obvestilo o vlomu v eno izmed prodajaln na območju Kranja. Storilec je z razbijanjem stekla na vratih vstopil v notranjost in ukradel denar.

Nekaj pred 8. uro pa so v petek kranjske policiste obvestili o poškodovanem parkiranem avtomobilu na območju Kranja. Storilec je čez noč razbil steklo na vratih avtomobila in s tem lastniku povzročil premoženjsko škodo.

Policisti o vseh dejanjih zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.