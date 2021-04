Kršitelja brez mask vpila na policiste, tretji varnostniku zagrozil, da ima orožje

Kranjski policisti so v soboto obravnavali dva primera prijav varnostnikov zaradi nenošenja mask občanov v trgovinah. Opoldan so v istem dogodku obravnavali dve osebi, moškega in žensko, ki nista upoštevali opozorila varnostnika, naj si v trgovini nadeneta maski.

"Občana nisti upoštevala niti policistov. Kljub poskusu mirne rešitve situacije je kršiteljica na dejanja policistov odgovorila z vpitjem in žalitvami. Kršitelja sta z dejanjem povzročila tudi zgražanje drugih strank v trgovini," so v poročili o dogodku zapisali v PU Kranj. Policisti ju obravnavajo zaradi nenošenja maske, neupoštevanja ukrepov varnostnika, nenudenja podatkov ter kršitve javnega reda zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju in do policistov.

V drugem primeru pa je moški na opozorilo varnostnika reagiral z grožnjo, da ima orožje. Kršitelj se je zatem odpeljal. Policisti so ga izsledili. Bil je pod vplivom alkohola (0,44 miligramov v litru izdihanega zraka). Obravnavajo ga zaradi nenošenja maske, neupoštevanja ukrepov varnostnika in vožnje pod vplivom alkohola.



Tudi kranjski policisti pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjševanje tveganja okužb in k spoštljivemu vedenju. "Nam policistom ni v interesu zapletati postopkov ampak jih reševati na miren in civiliziran način, brez groženj, vpitja in iskanja pozornosti v določenem trenutku. Nošenje maske v zaprtih javnih krajih je obvezno že dlje časa in je najmanj, kar lahko storimo za svoje zdravje in zdravje drugih,"so še zapisali.