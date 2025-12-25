Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V Tržiču mladoletnikom odvzeli 26 petard

Tržič, 25. 12. 2025 13.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
D. S.
Zasežene petarde

Policisti so pri osnovni šoli v Tržiču trem 15-letnikom zasegli 26 kosov petard. O tem so obvestili njihove starše. Postopek bo nadaljevalo pristojno okrajno sodišče.

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 15.50 obveščeni o metanju petard mlajših oseb v okolici osnovne šole v Tržiču. 

"Policisti so se na klic takoj odzvali ter z zbiranjem obvestil in pregledom okolice v bližini šole izsledili tri mladostnike, stare 15 let, in vsem trem zasegli 26 kosov petard. O tem so obvestili tudi njihove starše. Policisti bodo mladoletnike z obdolžilnim predlogompredlagali pristojnemu okrajnemu sodišču v nadaljnji postopek," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

"Še vedno je zaskrbljujoče dejstvo, da so v skoraj vseh primerih izsledeni mladoletniki, stari med 11 in 16 let," so dodali. 

Pozvali so k ničelni toleranci do uporabe pirotehničnih izdelkov.

Zasežene petarde
Zasežene petarde
FOTO: PU Kranj
pirotehnika petarde tržič policija

Išče ju Policija: odrinila prodajalko in oropala prodajalno v Šiški

SORODNI ČLANKI

Ukrepi za čistejši zrak: stranka Vesna bi prepovedala petarde

Mladoletniki metali petarde na šolskem igrišču, policisti zasegli 'municijo'

Otrokom zasegli 450 petard, policisti obvestili starše

Po streljanju opravili hišno preiskavo: našli zračno puško in petarde

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Tega nocoj ne smete spregledati
Tega nocoj ne smete spregledati
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
okusno
Portal
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Kapa
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425