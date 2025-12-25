V Tržiču mladoletnikom odvzeli 26 petard

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 15.50 obveščeni o metanju petard mlajših oseb v okolici osnovne šole v Tržiču.

"Policisti so se na klic takoj odzvali ter z zbiranjem obvestil in pregledom okolice v bližini šole izsledili tri mladostnike, stare 15 let, in vsem trem zasegli 26 kosov petard. O tem so obvestili tudi njihove starše. Policisti bodo mladoletnike z obdolžilnim predlogompredlagali pristojnemu okrajnemu sodišču v nadaljnji postopek," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

"Še vedno je zaskrbljujoče dejstvo, da so v skoraj vseh primerih izsledeni mladoletniki, stari med 11 in 16 let," so dodali.

Pozvali so k ničelni toleranci do uporabe pirotehničnih izdelkov.