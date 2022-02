V Tržiču je popoldne moški padel z balkona stanovanjskega objekta. Reševalci so mu nudili pomoč, vendar je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Dogodek se je zgodil na Pristavski cesti v Tržiču. Na PU Kranj so pojasnili, da okoliščine kažejo, da gre za nesrečo. Tuja krivda je glede na do sedaj zbrana obvestila ključena. icon-expand Policija po do sedaj zbranim podatkih izključuje tujo krivdo. (slika je simbolična) FOTO: POP TV Pri nesreči je posredoval tudi policijski helikopter v spremstvu dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) Brnik.