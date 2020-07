Požar se je v Tržiču začel zaradi okvare na električni napeljavi, škoda je velika

Kriminalisti so s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija nadaljevali z ogledom kraja požarišča na dveh gospodarskih poslopjih in delu stanovanjske hiše v okolici Tržiča. Ugotovili so, da je zagorelo zaradi tehnične okvare na električni napeljavi. V požaru sta poginili dve živali, med gašenjem pa so se lažje poškodovali tudi trije gasilci. Nastala je velika materialna škoda.

Poročali smo, da je v nedeljo v okolici Tržiča zagorelo večje gospodarsko poslopje in del stanovanjske hiše. V požaru je bilo uničeno poslopje in pripadajoči objekti, pa tudi del stanovanjske hiše. Požar je gasilo kar 95 gasilcev z dvajsetimi vozili, lažje pa so se poškodovali trije. V požaru sta poginili dve živali. Kriminalisti so s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija nadaljevali z ogledom kraja požarišča in ugotovili, da je zagorelo zaradi tehnične okvare na električni napeljavi na enem od gospodarskih poslopij. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V ogledu so zavarovali določen material, ki bo predmet nadaljnjih preverjanj, je še sporočil Bojan Koss PU Kranj. Po vseh zbranih obvestilih bodo kriminalisti seznanili pristojno državno tožilstvo.